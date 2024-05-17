النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع اتجاه خام القياس العالمي برنت إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بفضل مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وسط مؤشرات اقتصادية أقوى من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار خام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 83.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 79.45 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن ترتفع العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5%.

وتعززت الأسواق بشكل أكبر بفضل نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي في أبريل مع تسارع وتيرة التعافي في قطاع التصنيع، ما يشير إلى احتمال زيادة الطلب في المستقبل.

مخزونات النفط الأمريكية

وأدى الانخفاض في مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية الرئيسية إلى خلق تفاؤل بشأن نمو الطلب على النفط، ما عكس اتجاه ارتفاع المخزونات الذي أثر بشدة على أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة.

وغذت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة التفاؤل بشأن الطلب العالمي.

أظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، ما عزز توقعات انخفاض أسعار الفائدة في البلاد.

وتعززت هذه التوقعات بشكل أكبر من خلال بيانات، يوم الخميس، التي أظهرت استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة.

يمكن أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النفط أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى ويعزز الطلب.

وعلى جانب العرض، كان المستثمرون يبحثون في الغالب عن الاتجاه من اجتماع أوبك + القادم في 1 يونيو، والذي من المرجح أن يعقد عبر الإنترنت.