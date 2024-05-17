المرتزقة السوريون في النيجر.. مناجم ومصالح تركية تستدعي مقاتلين جدد

منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في صيف العام الماضي، شهدت النيجر تحولاً كبيراً في الوجود العسكري الأجنبي. فقد حلت مجموعات المرتزقة، بدلاً من القوات النظامية، لا سيما الفرنسية والأمريكية، وأصبحت البلاد تستقطب مقاتلين أوروبيين وسوريين الذين وجدوا في النيجر وجهة جديدة.

وصل هؤلاء المقاتلون السوريون مؤخراً، وينتظرون تكليفهم بمهام محددة بعدما ألغى الجيش في نيامي الاتفاقيات الأمنية والدفاعية مع الدول الغربية. كان آخر جندي فرنسي قد غادر النيجر نهاية العام الماضي، وتجري الآن محادثات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري في نيامي حول سحب القوات الأمريكية البالغ عددها حوالي 650 جنديًا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود مقاتلين سوريين في النيجر، حيث أُرسل ما لا يقل عن ألف مقاتل عبر تركيا لحماية المشاريع والمصالح التركية، بما في ذلك المناجم، فيما نفت وزارة الدفاع التركية إرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع، إلا أن تقارير أفادت بوجود جثث لمقاتلين سوريين في النيجر سيتم إعادتها إلى سوريا قريباً.

وأكد ثلاثة مقاتلين سوريين في مقابلات مع وكالات أنباء عالمية أنهم سجلوا أسمائهم للتوجه إلى النيجر عبر قيادة فصيل السلطان مراد، الفصيل الأكثر ولاءً لتركيا في شمالي سوريا. وقع هؤلاء المقاتلون عقودًا مع شركة أمنية تركية تُدعى “سادات”، التي تُتهم بإرسال مقاتلين إلى ليبيا وأذربيجان، وتنظيم عمليات النقل الجوي للمرتزقة من سوريا إلى تركيا.

وأفاد مقاتلون سوريون في النيجر أنهم يتلقون تدريبات لحماية المعسكرات، وقد يشاركون في معارك مستقبلية. تحدث “أحمد”، مقاتل يستعد للسفر، عن توقيعه عقداً مع شركة سادات، بينما ذكر “عمر” أنه سافر لتحسين معيشته بفضل الراتب الأعلى بكثير مما كان يتقاضاه في سوريا. بعد تدريبات في بوركينا فاسو، تم نقله إلى النيجر لحراسة منجم. أما “عبد”، الذي يقيم في مخيم شمالي سوريا، فأعرب عن خوفه من الموت ولكنه اعتبر أن المخاطرة تستحق مقابل الراتب الأعلى.

النيجر الآن تبدو ساحة جديدة لمجموعات المرتزقة، مما يعكس التحولات الكبيرة في المنطقة والتحديات المستمرة التي تواجهها الدول الأفريقية في ظل التدخلات الخارجية المتعددة.