الكبير يناقش آليات تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة

أخبار ليبيا 24

ناقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي مع فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي؛ آليات تعزيز دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

واستعرضَ الكبير خلال اجتماعٍ افتراضي؛ إستراتيجية صندوق النقد العربي للعمل وفقًا لتطورات المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء… ناقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ آلياتِ تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية عن موارد الدولة.

وبحث الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة؛ سُبل تبني رؤيةٍ اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

وتطرق الكبير والعبيدي إلى ملف العلاج بالخارج إذ أكد الطرفان على ضرورة وضع آليات تحد من الفساد في ملف العلاج في الخارج، وفقَ منشور المركزي.