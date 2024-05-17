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الشركة العامة للكهرباء: ساعات قليلة لعودة التيار الكهربائي لمناطق بنغازي

أعمال الصيانة مستمرة لعودة الكهرباء

17 مايو، 2024 9:23 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عودة التيار إلى مناطق واسعة ببنغازي خلال الساعات القليلة القادمة،  بعد الانتهاء من صيانة وعمل وصلات كابل جهد 30 ك. ف وسط المدينة، الذي تعرض لاحتراق بعض الخلايا به مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

وتأتي هذه الأعمال على خلفية انقطاع الكهرباء بعد احتراق خلايا بمحطة تحويل الجلاء جهد «30/11 ك.ف»؛ بسبب سرقة منظومة الحماية الأرضية الوقائية، وفق بيان صادر عن الشركة.

وبحسب البيان الذي نُشر اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للشركة؛  فإن  الفرق الفنية للإدارة توجهت على وجه السرعة لمحطة الجهد المتوسط في بنغازي للكشف وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة، وإيجاد مصادر بديلة لتغذية المواطنين بالتيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع إدارة التوزيع بالمنطقة.

صيانة مستمرة لمحطات الشركة

وفي سياق منفصل آخر، أعلنت الشركة عن صرف خلايا بديلة لمحطة تحويل الجلاء من مخازنها في العاصمة طرابلس، موضحة العمل على نقلها لمدينة بنغازي لتركيبها بدل المعطوبة، تشمل الشحنات قطع غيار موردة من شركتي «سيمنس» الألمانية و«GE» الأميركية.

وبثت الشركة نقل حي ومباشر لعملية نقل محول 30/11  20MVA من مدينة طرابلس إلى محطة أبوعطني في بنغازي، لاستبداله بالمحول المعطوب في المحطة.

وتأتي هذه الشحنات ضمن جهود الشركة لمتابعة باقي وحدات التوليد الموقوفة والمبرمجة بغرض صيانتها وإعادة تشغيلها في أوقات لاحقة، لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية دعمًا للشبكة، ورفع كفاءتها، لاسيما مع دخول فصل الصيف الذي يعتبر ذروة العمل على الشبكات وسط ارتفاع الحرارة والضغط على الشبكة بشكل كبير.

 

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17 مايو، 2024 9:23 م
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