الجيش يعزز الدوريات لحماية الحدود مع الجزائر والتصدي لعصابات التهريب

عزز الجيش دورياته لحماية ومراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، بهدف التصدي لعصابات تهريب البشر والمخدرات.

وأعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في منشور له رصدته “أخبار ليبيا 24”، عن تكثيف جهوده لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الشريط الحدودي الليبي مع الجزائر.

وأشار الجهاز إلى أنه استكمالاً للخطة الأمنية لعام 2024، وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، قاد رئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات في غات، المقدم أبو بكر محمد عبد الرحمن، دورية صحراوية مشتركة مع عناصر من القوات المسلحة. وشاركت في الدورية “الكتيبة 680 التابعة للواء 128 المعزز، والإدارة العامة للدعم المركزي فرع غات، وجهاز الأمن الداخلي”، حيث انطلقت من منفذ إيسين مروراً بمواقع تخرخوري، إيماننغ، وصولاً إلى أناي وتيلمسين.

وشملت العمليات “تمشيطاً واسعاً لجميع المسالك على خط الحدود مع الجزائر، للتصدي لأي محاولات تهريب وضمان سلامة الوطن والمواطنين”. وأكد الجهاز أن هذه الخطوات “تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم التي تهدد البلاد، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية”.

وانطلقت الدورية المشتركة من منفذ إيسين، بقيادة آمر “كتيبة 680 مشاة” التابعة “للواء 128 معزز”، الرائد أفنايت الكوني، وضمت “سرايا كتيبة 680 مشاة”، وعناصر من الأمن الداخلي والدعم المركزي، بالإضافة إلى جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.