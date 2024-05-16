ميسي يغيب عن مباراة أورلاندو سيتي بسبب إصابة في الركبة

أخبار ليبيا 24

سيغيب نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي عن مباراة الفريق أمام أورلاندو سيتي مساء الأربعاء بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وتعرض ميسي للإصابة خلال الفوز 3-2 على مونتريال يوم السبت. وسقط في الدقيقة 40 لكنه انتهى بلعب المباراة بأكملها بعد أن سمح له الطاقم الطبي. ومع ذلك، تعرض لإصابة في ركبته أثناء قيامه بعمل تجديدي يوم الاثنين.

وقال خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي: “لقد تعرض لضربة في الركبة يوم السبت أمام مونتريال، واستمر في اللعب حتى نهاية المباراة ثم قام بوضع الثلج عليها عند الانتهاء”.

وأضاف: “لقد تدرب مع اللاعبين، الذين قاموا بعمل تجديدي، بالدراجة والقليل من الركض في الملعب”.

ويحتل النجم الأرجنتيني (36 عاما) المركز الثاني في الدوري الأمريكي برصيد 10 أهداف هذا الموسم. كما أنه حصل على 12 تمريرة حاسمة في الدوري لميامي، الذي دخل الأربعاء على قمة المؤتمر الشرقي برصيد 27 نقطة وسجل 8-2-3.

غياب ميسي

من جهته قال مدرب فريق إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو: “واقع خوض ثلاث مباريات في الأسبوع جعلتنا نقرر عدم مشاركة ميسي اليوم”.

وأضاف مارتينو خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عقب المباراة: الهدف هو أن يشارك في مباراة السبت المقبل، ولكن سيعتمد الأمر على تطور حالته، لن نقم بأي نوع من المخاطرة”.

وأكد مارتينو أهمية النجم الأرجنتيني في الجانب الهجومي لأي فريق لعب لصفوفه. وقال: “اليوم كان هناك أمر لا يمكن تحقيقه دون وجود ميسي، وهو اللعب في الـ25 مترا الأخيرة من الملعب، هذا ما شعر به إنتر ميامي اليوم وبرشلونة منذ عشرة أعوام”.