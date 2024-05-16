مصرف ليبيا المركزي يصدر ضوابط جديدة لبيع النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:

بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.

ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة حصول المستخدم على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول، مرفقًا بصورة جواز السفر، وأن يتم شحن البطاقة بسنبة 100‎%‎ بالدينار الليبي.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على طالب الإصدار أن يكون متحصلاً على ترخيص مزاولة النشاط، وأن يكون مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد، علاوة على تقديمه إقرارا بموافقته على فحص البطاقة وعمليات الشراء، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي.

المركزي يفتح قرابة 400 اعتماد مستندي خلال أسبوع

فتحَ مصرف ليبيا المركزي، 399 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها، وذلك خلال أسبوع.

وفي هذا الصدد… وجّه ناجي عيسى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، تعليماته إلى المصارف التجارية بشأن تعديل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية والتقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة.