مستقبل الـVAR بإنجلترا يتوقف على تصويت أندية البريميرليج الشهر المقبل

تزعم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حملة تستهدف إلغاء استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، بمباريات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الموسم المقبل.

جاءت حملة النادي بعد أن أصبح يتعرض لظلم تحكيمي كبير –من وجهة نظره- خلال الموسم الحالي، بسبب قرارات ليست أكيدة بنسبة 100%، وتؤكد الحملة أن “الفار” أصبح ينال من شهرة الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تجتمع أندية البريمرليج، خلال شهر يونيو المقبل، ومن المنتظر أن تصوت على مشروع قرار قدمه “وولفرز” في هذا الشأن.

ولكي ينجح المشروع يحتاج دعما من نحو 13 ناديا أخرى، مع “وولفز”، حتى تقتنع به رابطة الدوري.

وخلال الفترة الحالية، يتواصل النادي بكثافة مع جميع الأندية في إنجلترا، بهدف إقناعهم بمساندة المشروع لضمان نجاحه، وفي المقابل لا تمنع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تلك المساعي، لكنها ترى بوضوح أن إلغاء تقنية “الفار” لن يكون في صالح الدوري الإنجليزي.

مان سيتي في الصدارة

وحتى الآن يعتلي نادي مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”، برصيد 88 نقطة، ويأتي بعده أرسنال في المركز الثاني، برصيد 86 نقطة، ثم ليفربول بـ79 نقطة.

ومن المنتظر حسم لقب البريميرليج للموسم الحالي في الجولة الـ38 “النهائية”، وستبدأ منافستها يوم الأحد المقبل 19 مايو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد طبقت للمرة الأولى في بريطانيا، تحديدا في شهر يناير من عام 2018، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي واجه خلالها برايتون وكريستال بالاس.. أما تطبيقها رسميا فكان خلال بموسم 2018 ـ 2019، ومنذ ذلك الحين هناك جدل كبير حولها.