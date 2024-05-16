مروحية «ميل مي-17» أقوى طائرة هليكوبتر تحلق في سماء بنغازي

أخبار ليبيا 24

في خضم احتفالاتٍ مهيبة سطرتها القوات المسلحة الليبية، بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، حلّقت مروحية «ميل مي-17» في أجواء بنغازي العامرة.. وفي هذا المقال سنفصل لكم مزايا هذه المروحية الفتاكة.

مروحية «ميل مي-17» المُلقبة بالناتو؛ هي مروحية روسية الصُنع، وهي نسخة متطورة من مروحية «مي-8 Hip السوفيتية» تُعتبر أكبر وأقوى طائرة هليكوبتر عسكرية ومدنية، بحسب موسوعة غينيس.

مواصفات المروحية:

دخلت الطائرة على خط الخدمة لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، وأقصى وزن للاقلاع بهذه المروحية الروسية بكامل الحمولة والوقود هو 13 طنًا، وأقصى سرعة يمكن أن تصل إليها هي 250 كيلو متر في الساعة، بينما يبلغ ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر، ويبلغ عدد المظليين الذين يمكن تحملهم المقصورة هو 36 جنديًا.

مزايا المروحية:

تتميز المروحية بقدرتها الهائلة على العمل تحت جميع الظروف المناخية ليلاً ونهارًا، كما يُمكنها التحليق لارتفاعات عالية حتى في ظل الحرارة العالية للطقس.

أما عن مزاياها العسكرية، فيمكنها الجمع بين مهام النقل العسكري والمهام القتالية في آن واحد، فضلاً عن قدرتهاعلى الهبوط في مواقع غير مهيأة ليلاً، وتحتمل جميع أنواع الطلقات.

كما تمتاز المروحية الروسية بقدرتها العالية على تحديد الأهداف بدقة؛ لاعتمادها على نظام الملاحة بالأقمار الصناعية، وهي تمتاز بنظام دفاع ذاتي متطوّ ضد الصواريخ الحرارية.