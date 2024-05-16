مروحية الرعب.. مي 35 إم تجسد قوة الجيش الليبي في السماء

بمشاركة المروحية القتالية “مي 35 إم”، كـ جزء من القوات المسلحة العربية الليبية، شهدت الاحتفالية بذكرى الكرامة حضوراً مهيباً للمشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

هناك نظرة مفصلة عن إمكانيات هذه المروحية الفتاكة التي أبهرت الحضور خلال الاستعراض العسكري، حيث تعتبر “مي 35 إم” من أبرز المروحيات المتعددة المهام في التشكيل الجوي، والتي تمتاز بقدرات فائقة تجعلها لا مثيل لها في عالم الطيران العسكري.

تتميز “مي 35 إم” بتصميمها المطور وقدراتها المتعددة، وتعدّ إضافة قوية للقوات البرية، حيث تُستخدم في دعم العمليات البرية وتنفيذ المهام الهجومية والاستطلاعية بنجاح.

تتمتع “مي 35 إم” بقدرة كبيرة على نقل القوات والمعدات العسكرية، ويمكنها أيضًا تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الجوي، وتوفير الدعم الجوي الفعّال للقوات البرية.

تستطيع المروحية نقل حمولة داخلية تصل إلى 15 طنًا من العتاد العسكري، وحمولة خارجية تصل إلى 2.4 طن، مما يسهم في دعم القوات البرية بشكل كبير.

تتمتع “مي 35 إم” بأنظمة حرب إلكترونية متطورة تعمل على تأمينها من التهديدات الهجومية، بالإضافة إلى تسليحها المتنوع وقدراتها الجوية المتقدمة.

من الجدير بالذكر أن “مي 35 إم” تتمتع بمواصفات فنية متميزة، حيث يبلغ أقصى وزن للإقلاع 11.5 طن، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع تحليق يصل إلى 4500 متر ومدى تحليق يبلغ 1000 كيلومتر.

تعد “مي-35” بلا شك إضافة قوية لقوات الجيش الليبي، وتعكس القوة والتطور التكنولوجي الذي يتمتع به الجيش في تعزيز قدراته العسكرية وتأمين الحدود وضمان الأمن الوطني.