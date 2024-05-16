عبدالمجيد يدعو الدول المشاركة في منتدى “قازان” لدعم جهود الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا عيسى عبدالمجيد وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية الدول المشاركة في منتدى قازان “روسيا- العالم الإسلامي” إلى لعب دور فعّال في دعم جهود الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا.

ودعا عبدالمجيد، في كلمة، إلى تقديم الخبرة والمساعدة التقنية، وتشجيع الحوار الشامل الذي يضم جميع الأطراف الليبية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الفساد وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية تعكس إرادة الشعب الليبي؛ ما يمهّد الطريق نحو تحقيق تنمية اقتصادية، وتجاوز الخلافات وبناء مستقبل مزدهر للجميع.

ويشارك في المنتدى وفد وزاري من الحكومة الليبية المعينة من البرلمان. ويضم الوفد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض وعوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة وعلي السعيدي وزير الاستثمار وفرج خليل ووزير التعليم التقني وعيسى عبدالمجيد وزير الشؤون الأفريقية.

عبدالمجيد: ليبيا على أعتاب فصل جديد

وأكّد الوزير، أن ليبيا تقف على أعتاب فصل جديد من النمو والازدهار، وتسعى لبناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، داعيًا الشركاء الدوليين للعمل بروح الفريق الواحد، لمواجهة التحديات البيئية وأزمة المناخ وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعلى هامش المنتدى التقى عبدالمجيد مع نائب وزير الخارجية بجمهورية غانا كواكو امبراتوم. وناقش الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الأفريقيين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وانطلقت الثلاثاء في مدينة قازان بجمهورية تاتارستان التابعة لروسيا الاتحادية فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر “روسيا – العالم الإسلامي”.

والموضوع الرئيسي لمنتدى قازان في عام 2024 هو “الثقة والتعاون”. ويستمر المنتدى إلى 19 مايو الجاري. وبحسب البيان الصادر عن منتدى قازان، سيبحث المنتدى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية.