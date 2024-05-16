لقاءات منفصلة لـ المنفي مع غوتيريش ورئيس جيبوتي.. نقاشات حول ليبيا

بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سُبل دعم المسار السياسي في ليبيا وتحقيق الاستقرار من خلال انتخابات حرة وشفافة، بينما أكد المنفي في لقاء مع رئيس جمهورية جيبوتي،على عمق العلاقات الثنائية والتعاون في قضايا الأمن الإقليمي.

وأوضح المنفي خلال كلمته في القمة العربية التي عُقِدت بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، وتابعتها “أخبار ليبيا 24” الشعب الليبي يرفض التدخلات السلبية الخارجية، وأن الحلول السياسية يجب أن تنبعث من داخل ليبيا وتقود إلى انتخابات وانتهاء المراحل الانتقالية.

وأثنى المنفي على التعاون العربي والدولي في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى التطورات الإيجابية في العملية السياسية الليبية.

وأعلن المنفي انضمام ليبيا رسمياً إلى جنوب أفريقيا في دعم القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، داعياً الدول العربية للانضمام إلى هذه القضية العادلة.

وشارك المنفي في أعمال القمة بحضور القادة العرب والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع التركيز على تعزيز التعاون العربي وتحقيق السلام الشامل والمستدام في المنطقة، لتحقيق مصالح الشعوب واستقرارها.