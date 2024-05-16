عقيلة صالح يمجد تضحيات البواسل: قواتنا العسكرية رمز للشجاعة والتضحية

في إطار العرض العسكري للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الكرامة، ألقى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كلمة مليئة بالإلهام والتقدير لتضحيات رجال القوات المسلحة الليبية.

وأثنى عقيلة صالح في كلمته التي تابعتها “أخبار ليبيا 24“ ، على شجاعة رجال القوات المسلحة الليبية واستعدادهم للتضحية من أجل حماية الوطن، مؤكداً أنهم يمثلون الصمام الأمني للبلاد وحماة ليبيا من كل التحديات.

وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود القوات المسلحة في حفظ المقدرات العامة والخاصة، وتعزيز التنمية، مشيراً إلى أنهم نجحوا في إعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق كانت تعاني من الفوضى والإرهاب.

ولم يغفل صالح دور المشير خليفة حفتر، الذي قاد بتصميم وثبات لبناء مؤسسة عسكرية قوية وموثوقة. وفي ختام كلمته، أكد صالح دعم مجلس النواب الكامل للقوات المسلحة الليبية، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تأمين سيادة الوطن وتحقيق التقدم والازدهار للشعب الليبي.

وتعد ليبيا من البلدان التي شهدت تحولات سياسية هائلة بعد 2011. ومنذ ذلك الحين، والبلاد تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الفوضى الأمنية وتنامي التهديدات الإرهابية. في هذا السياق، لعب دور الجيش الليبي دوراً بارزاً في بسط الأمن ومحاربة الإرهاب، ومن بين المدن التي شهدت جهوداً مكثفة لتطهيرها من الإرهاب هي مدينة بنغازي.

حيث قامت القوات المسلحة الليبية بجهود متواصلة للتصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بنغازي، التي كانت تشهد نشاطًا مكثفًا للجماعات المتطرفة. قامت القوات المسلحة بعمليات عسكرية متعددة لتطهير المنطقة من الإرهابيين واستعادة السيطرة على المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهم.

تضمنت جهود الجيش تعزيز الأمن والاستقرار عبر توسيع نطاق سيطرتها وتحقيق انتصارات عسكرية في مواجهة الجماعات المسلحة. كما قامت القوات المسلحة بجهود متواصلة لتدريب وتجهيز القوات الأمنية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين.

بهذه الجهود المبذولة، لعبت القوات المسلحة الليبية دوراً حاسماً في بسط الأمن ومحاربة الإرهاب في ليبيا، مما ساهم في استعادة الاستقرار في المناطق التي كانت تعاني من التهديدات الأمنية، بما في ذلك مدينة بنغازي.