شهيد الوطن.. قصة عبد الحكيم العبيدي في ميادين الشرف والتضحية “3”

في العتمة الكادحة التي غمرت سماء ليبيا، تجلت شموخ الأرواح وعزيمة الشهداء، حيث اندفع الأبطال نحو ميادين الشرف والتضحية، يحملون في قلوبهم نور الوطن وراية الحرية المنتصرة.

أنور، الشاهد على شجاعة شقيقه عبد الحكيم، مازالت ذكريات تضحيته تراوده كل لحظة، مزجت بين ألم الفراق وفخر الوطنية. يسترجع مشاهد انطلاق عبد الحكيم في درب البطولة، محملاً بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع، حيث قرر أن يكون جزءًا من تاريخ بلاده، وأن يكتب اسمه بأحرف من نور في سجل الوطن.

تتبدى قصة عبد الحكيم كمعجزة في كتاب البطولات، حيث كان يوم استلامه شهادة التخرج من كلية الاقتصاد هو اليوم الذي كتبت فيه أسطورة جديدة لشجاعة الأبطال. فبدلاً من أن يكون يوماً للاحتفال والبهجة، كان يومًا لنزف الدماء والتضحية، حيث انقضى عبد الحكيم في ساحات المعركة، يقاتل بكل قواه من أجل تحقيق النصر وحماية الوطن.

تتواصل حكاية الشهداء في ليبيا، فبعد فقدان عبد الحكيم، يتجلى الموت والفقدان من جديد، حيث يروي أنور قصة فقدان ابن عمه مراجع، الذي اختار البقاء في دياره والدفاع عنها بكل شجاعة وإخلاص.

في ضوء هذه القصص البطولية، تتبدى ليبيا بصورة مختلفة تمامًا، حيث تظهر كأرض الشهداء والأبطال، التي جلبت الأمن والسلام بفضل تضحيات أبنائها الأبطال. وبهذه الروح الوطنية العالية، تستمر ليبيا في الصعود نحو غدٍ أفضل، حاملة راية الحرية والعزة، ومحملة بقصص الشجاعة والفداء التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ.