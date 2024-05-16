سيبحث عن المفقودات.. غوغل تبشر بـ”علاقة أكثر حميمية” مع الذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“قد ترتبط عاطفيا بالذكاء الاصطناعي، لأنه سيكون قادرا على التماهي مع ذكرياتك واحتياجاتك، بل والتحدث معك عنها”.. ليست فكرة فيلم رعب أو خيال علمي، بل حقيقة أصبحنا قريبين جدا منها، بتأكيد من “غوغل”، محرك البحث الأشهر.

ولتقصي حقيقة الأمر، حرصت صحيفة “ذا صن” البريطانية، على التواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل” العالمية، ساندر بيتشاي، والذي أكد الأمر، بل وأكد أن كل شيء ممكن فيما يخص الذكاء الاصطناعي، لذا يجب أن يستعد البشر للمفاجآت.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن هناك تطورا كبيرا ومتسارعا يحدث في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يجعلها قادرة على تلافي جميع الأخطاء السابقة، وجعل العلاقة بين الـAI والبشر أكثر حميمية.

الـAI يساعد المعاقين

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية “غوغل” أعلنت إجراء تغييرات كبيرة ومهمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال فعالية ضخمة أقيمت في سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة، مؤخرا.

وبحسب مسؤولي الشركة، فالتحديثات الجديدة تتضمن قدرة الذكاء الاصطناعي على تصوير وحفظ كل تفاصيل المكان، ووصفه بدقة عن طريق خدمة صوتية، ترتبط بكاميرا الهاتف، ويمكن أن تسأله مثلا عن مكان أي شيء نسيته، مثل النظارة أو المفاتيح، وسيتذكر ويقول لك.

وذكر “بيتشاي” أن تلك التحديثات ستكون مفيدة جدا لذوي الإعاقة، وستستطيع تعويضهم بشكل كبير عن مشكلاتهم الجسدية، وقد يرتبط بعض الناس بتلك التقنيات نفسيا، إلى درجة كبيرة، لأنها ستشاركهم في الذكريات، وستريحهم من الوحدة والملل: “العلاقة ستكون عميقة بلا شك”.