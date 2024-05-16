حمّاد عن “ثورة الكرامة”: بفضل تضحيات الجيش نرسم مستقبلا مليء بالإعمار والازدهار

أخبار ليبيا 24

عبّر أسامة حمّاد عن اعتزازه وفخره بحلول الذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة“، مؤكّدًا أن الأمن والأمان قد عادا بفضل تضحيات أبطال المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، لرسم مستقبل جديد مليء بالإعمار والازدهار.

وتحل اليوم الخميس الذكرى العاشرة لـ “ثورة الكرامة” التي قادتها القوات المسلحة ضد الجماعات المتطرفة يوم 16 مايو 2014.

وقال حمّاد على موقع X: “مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة الكرامة والتي عاد معها الأمن والاستقرار إلى بلادنا بفضل تضحيات أبناء المؤسسة العسكرية الأبطال تحت قيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر حين انطلق مع رفاقه في معركة الدفاع عن الوطن وكرامته في حراك وصفه البعض من المشككين بالمستحيل والمعجزة”.

حمّاد: معجزة ثورة الكرامة تتحقق على أرض الواقع

وأضاف: “ها نحن نقف اليوم اعتزازًا وفخرًا لنرى هذه المعجزة تتحقق على أرض الواقع، بعد دحر الإرهابيين وأذنابهم من على أرض الوطن وتحريره منهم بشكل نهائي”.

وتابع حمّاد: “نقف الآن لنرسم مستقبلًا جديدًا يسوده الأمن والأمان والاستقرار وانطلاق عجلة الإعمار والتنمية لتحقيق الازدهار بفضل البيئة الأمنة الداعمة المشجعة لتكون الحكومة ووزارتها الخدمية في خدمة الشعب رفقة قواته المسلحة درع الوطن وحماته مع قائدٍ استطاع بفضل قدرته وقيادته تحقيق المكاسب على جميع المستويات لصالح الوطن والمواطن”.

واختتم حمّاد: “دمتم حصنًا منيعًا تتحطم عليه جميع المؤامرات ودامت ذكرى الكرامة نبراسًا شامخًا يجسّد معنى التضحيات لأجل وطن يسوده الأمن والرخاء والاستقرار”.