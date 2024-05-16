تزامنًا مع عيد الكرامة العاشر.. افتتاح جسر جامعة بنغازي

أخبار ليبيا 24

بعد افتتاح 4 جسور حديثة في مدينة بنغازي، وسط احتفالات ضخمة وبهجت عارمة عمّت قلوب المواطنين، ها هي اليوم مدينة بنغازي تفتتحُ جسرها الخامس، جسر جامعة بنغازي «قاريونس».

وتزامن الافتتاح مع حلول الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، التي انطلقت في السادس عشر من مايو عام 2015، عندما أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ساعة الصفر للحرب على الإرهاب.

وفي يناير الماضي، افتتحَ القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أربعة جسور حديثة، ضمن حزمة مشاريع الإعمار والبناء والتشييد، التي تنفذها الحكومة الليبية ولجنة صندوق الإعمار، تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة.

و الجسور التي نفذتها شركات مصرية وليبية هي:

جسران في تقاطع شارع فينيسا – طريق الهواري.

جسر مع نفق في تقاطع طريق المطار – و المساكن.

جسر تقاطع طريق المطار – مفترق حي الدولار.

وفي سياقٍ ذي صلة…شرعَ الجهاز الوطني للتنمية، في إنشاء جسرين كبيرين في مدينة سرت، ينفذان تحت متابعة دقيقة من قبل قيادة الجيش الوطني، عن طريق تحالف من الشركات مصرية المتخصصة بأعمال الطرق والجسور.

وقال الجهاز الوطني للتنمية، الثلاثاء، إن الجسرين الكبيرين هما الجسر الرابط بين الطريق الساحلي وطريق مطار خليج سرت الدولي، والجسر الممتد من الطريق الساحلي المتوسط، عند “تقاطع المجمع الإداري وشارع امراح”.

وأضاف الجهاز الوطني للتنمية، أن “القيادة العامة للقوات المسلحة تتابع وعن كثب وتدفع بالكثير من إمكاناتها نحو إعمار المدينة بالشكل الذي يليق بما عاناه أهلها الطيلة الحروب الماضية وعقد ونيف من الإقصاء في كثير الخدمات والتنمية والتطوير”.