تحالف الحدود..”يوبام” تضع خططًا جريئة لتعزيز أمن الحدود في ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين الحدود في ليبيا “يوبام” عن تقرير يستعرض نتائج اجتماعها مع الجهات المعنية في ليبيا، بهدف تعزيز أمن الحدود الليبية.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين الحدود في ليبيا “يوبام” في التقرير الذي رصدتها “أخبار ليبيا 24″،أنه تم التأكيد على التعاون المتزايد بين بعثة “يوبام” ووكالات إنفاذ القانون الليبية، مع التركيز على تحسين إدارة الحدود البرية. وتم إطلاق المجموعة الفرعية المعنية في اجتماع افتتاحي، بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال.

ووفقًا للتقرير، شاركت مصلحة الجمارك وإدارة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، حيث تم إنشاء المجموعة الفرعية بناءً على توصيات لجنة مشتركة من الجانبين الأوروبي والليبي. وركز الاجتماع على عدة مبادرات هامة، من بينها تطوير مشاريع محددة لتعزيز إدارة الحدود البرية الليبية التونسية، بما في ذلك توفير البنية التحتية والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود بشكل فعّال.

وأشار التقرير أيضًا إلى جهود تدريبية مستمرة لوكالات إنفاذ القانون الليبية، تغطي مجالات حيوية مثل مكافحة التهريب وتقنيات البحث والحفاظ على التراث والقانون الإنساني الدولي وأمن الحدود وإدارة المخاطر.

وختم التقرير بتأكيد استمرار بعثة “يوبام” في التعاون مع الجهات الليبية، بهدف تحقيق تغييرات فعّالة وملموسة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.