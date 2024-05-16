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بحسب السوق الرسمية.. تباين بأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

الدولار يهبط بنسبة ضئيلة خلال 24 ساعة

16 مايو، 2024 10:34 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

 

كشف المصرف المركزي، عن أن أسعار العملات جاءت متباينة في تعاملات صباح اليوم الخميس، في مواجهة الدينار الليبي.

ووفقا لبيان صادر عن المصرف، هبط سعر الدولار ليصل 4.83 دينار ليبي، مقابل 4.84 دينار، في تعاملات الأربعاء.

وجاء في النشرة، أن اليورو على العكس من العملة الأمريكية، ارتفع سعره إلى 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار، كما زاد الجنيه الإسترليني، فبعد أن كان بـ6.10 دينار، أصبح بـ6.12 دينار خلال 24 ساعة، ومثل الدولار هبط سعر اليوان الصيني، وبعد أن كان بـ 0.67 دينار، أصبح بـ0.66 دينار ليبي فقط.

أما بشأن أسعار العملات العربية، فلم تسلم من التباين أيضًا، إذ هبط الريال السعودي؛ وبعد أن كان بـ1.29 دينار ليبي، أصبح بـ1.28 دينار.

وفيما يخص العملة الإماراتية “الدرهم”، فقد انخفض سعره بشكل طفيف، وبعهد أن كان 1.32 دينار، أصبح بـ1.31 دينار.

وأوضحت نشرة المصرف المركزي، أن الدينار التونسي سجل 1.55 دينار ليبي، ما يعني استقرار السعر، ونفس الأمر حدث مع العملة التركية “الليرة”، والتي سجلت 0.15 دينار.

 

التباين يحدث منذ 24 ساعة

 

وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء 15 مايو الجري، هبط بنسبة بسيطة جدا في السوق الرسمية، ليسجل 4.84 دينار ليبي، بعد أن كان بـ 4.85 دينار في تعاملات أمس الأول الثلاثاء.

وفي تعاملات أمس الأربعاء أيضًا، تأثر سعر اليورو بانخفاض ضئيل أمام الدينار الليبي، وسجل 5.24 دينار، وفي المقابل زاد سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قليلة، ليسجل 6.10 دينار، بعد أن كان 6.09 دينار في اليوم السابق.

 

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16 مايو، 2024 10:34 ص
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