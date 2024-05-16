المنفي: نشيد بالقرارات العربية المتعلقة بالشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

ثمّن، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، القرارات العربية المتعلقة بالشأن الليبي قائلًا إنّه يتطلع إلى استمرار التضامن في هذه المرحلة.

وأشاد المنفي، في كلمة بالدورة العادية الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، على مستوى القمة بالتعاون العربي والدولي في سبيل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال المنفي: “العملية السياسية شهدت تطورات إيجابية بما فيها جهود لجنة 5+5 واللجنة المالية.. نحن مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

المنفي: الليبيين لا يقبلون الدخلات الخارجية السلبية

وأضاف: “الشعب الليبي لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية، والحل ينبثق من الليبيين أنفسهم”. قال رئيس المجلس الرئاسي: “نبذل كل ما في وسعنا بالتواصل مع الجميع دون استثناء واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق توافق يقود إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال المنفي: “إن ليبيا تلتزم بموقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في غـزة.. ونجدد إدانتنا للعدوان الصهيوني على أهلنا”.

وأضاف: “نشير لانضمام ليبيا مع جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي المنظورة أمام محكمة العدل الدولية”.

واختتمت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وركّزت الدورة وبشكل رئيسي على الحرب في غزة والصراع في السودان وأيضاً على الأوضاع في سوريا وليبيا والصومال ولبنان، كما التحديات الإقليمية.