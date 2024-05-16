المشير حفتر: عملية الكرامة تحتفل بعقد من الصمود والتقدم في ليبيا

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الكرامة، ألقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر كلمة خلال العرض العسكري الذي أقيم في قاعدة بنينا الجوية.

حضر العرض الذي تابعته “أخبار ليبيا 24“ قيادات عسكرية وتشريعية وتنفيذية، وفي كلمته، أشاد المشير أركان حرب خليفة حفتر بعملية الكرامة ووصفها بأنها فتحت أبواب المستقبل ونفحت روح الفرح في أرجاء ليبيا، مؤكداً على عزيمة الرجال الليبيين في حماية وطنهم وكشفه عن قوتهم أمام التحديات.

ووصف المشير حفتر عملية الكرامة بأنها درس لكل من استهان بعزيمة الشعب الليبي وقوته، مشيرا إلى أن عملية الكرامة استحقت لقب “ثورة الكرامة” نظراً لإنجازاتها التاريخية في ليبيا.

وأكد المشير حفتر على استمرار القوات المسلحة الليبية في التصدي للظروف الصعبة لتطوير الجيش وحماية الوطن، مشيداً بتضحيات الشهداء وتأكيداً على حققنهم تقدماً في التنمية والبناء.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أعرب المشير حفتر عن رفضه لأي مخططات للحفاظ على الوضع القائم، مؤكداً على رغبته في المزيد من التقدم السياسي وتأكيده على حق الشعب في اختيار ممثليهم.

وختم المشير حفتر كلمته بدعوته للتوافق والوحدة الوطنية، مع التأكيد على استمراره في بناء دولة حرة ومدنية تحت راية الحرية والمساواة والديمقراطية، معرباً عن إيمانه بإرادة الشعب الليبي ووحدته في مواجهة التحديات.