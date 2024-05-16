المسماري: الكرامة انبثقت عن ثورة شعبية ووطنية داخل ليبيا.. والجيش يقود التنمية الآن

أخبار ليبيا 24

أكّد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أن ثورة الكرامة انبثقت عن ثورة شعبية ووطنية داخل ليبيا لقطع دابر الإرهاب وإيقاف نزيف الدم ببعض المدن.

وقال المسماري في تصريحات لـ “اليوم السابع” المصرية: “إن ثورة الكرامة كانت مطلب شعب بالكامل وتحمل القائد العام مع أبناء المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة لمواجهة الإرهابيين الذين سيطروا على المقدرات المالية والسلاح والمعسكرات بدعم من دول خارجية”.

ثورة الكرامة مطلب شعبي

وأضاف: “ثورة الكرامة جاءت كمطلب شعبي في ليبيا لتصحيح المفاهيم وتحرير الدولة الليبية وبسط الدولة للأمن والقانون على كامل التراب الليبي، وإنهاء الفوضى الخلاقة التي عمل عليها كثير من العملاء بدعم إقليمي ودولي”.

وقال المسماري: “الحرب على الإرهاب استمرت سنوات طويلة بداية من تحرير بنغازي تلتها معارك كبيرة ضد الجماعات المتطرفة في كامل ليبيا”.

المسماري: الجيش يقود التنمية

وتحّدث المسماري حول دور الجيش الليبي الآن في التنمية، وقال: “القيادة العامة تقوم ببرامج إنمائية في البلاد خلال السنوات الماضية بإعادة الخدمة للمشاريع الزراعية وحل مشكلة الطرق والمواصلات”.

وأضاف: “الشركات تعمل في إنشاء طرق جديدة تصل لمسافات طويلة للغاية، وتحريك عجلة إعادة الإعمار في جميع المدن”.

وقال: “القوات المسلحة تمكنت من فرض الأمن والأمان على الأرض وتدفع نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتنمية بتنسيق كامل مع الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان”.

وعن جهود الجيش الليبي في إعادة اعمار المدن المدمرة، أوضح المسماري أن القيادة العامة تعمل بشكل متسارع لإعادة الاعمار في درنة عقب كارثة إعصار دانيال، مؤكدا أن عدد كبير من الشركات تعمل على إعمار درنة ومنطقة الجبل الأخضر بشكل كامل، معربا عن أمله في انتهاء الإشكال السياسي وأن يتم العمل بشكل موحد من أجل الليبيين، لافتا إلى أن الانقسام السياسي أضاع سنوات طويلة على ليبيا وأضاع عليها فرص في التنمية والبناء.