الكرامة في ذكراها العاشرة...حرب للنصر ومسار للإعمار

أخبار ليبيا 24

يدٌ تبني وأخرى تقارع الإرهاب، على هذا المبدأ دأبتْ القيادة العامة -على مدار 10 أعوام- على مُحاربة الإرهاب وقطع أوصاله قبل حتى أن يتشكل في هيئته الكاملة؛ عبر تنفيذ خطط الرصد والتقصي والبحث، ومن ثمّ تنفذ هجومها المُحكم، هذا الضمير المتقدّ والرغبة الحية في إبقاء الوطن سالمًا منعمًا، يتزامن مع خطط البناء والإعمار والتشييد، وهو ما ظهرَ جليًا واضحًا في الآونة الأخيرة.

قبل عشرة أعوام.. استفحلتْ العناصر الإرهابية بمدن بنغازي ودرنة وسرت والجنوب الليبي، وعاثت فيها فسادًا وطُغيان، فقد حوّلت العناصر الظلامية مدينة بنغازي إمارةً لداعش.. أرعبت ساكنيها، واغتالت نُشطائها ومفكريها بل وحتى أبرز العناصر العسكرية، وكأنما أرادت تحويلها لمدينة أشباحٍ، بل وفعلتْ!

إلى أن أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ساعة الصفر على الإرهاب، وبدء عملية الكرامة؛ لتطهير ليبيا من الإرهاب.

وعلى الرغم من اختلاف الموازين، بين العدو وأبطال الجيش الوطني آنذاك، إذ عانى الجيش من شُح في الأسلحة، ولم يكن بحوزته إلا عدد بسيط من الأسلحة الخفيفة، بينما امتلكت عناصر داعش أسلحة ثقيلة ومدفعية وقذائف ومتفجرات وسيارات مدرعة، إلا أن العناصر الظلامية كانت جبانة عديمة المبادئ، ضعيفة الإرادة، وفي المقابل… رابط أبطال الجيش الوطني في محاورهم القتالية بكل بسالة وشجاعة حتى حققَ النصر المؤزر..

اليوم… وبعد مرور 10 أعوام على انطلاق عملية الكرامة -كابوس الظلاميين- تعيش مدينة بنغازي وكل المدن الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني، أفضل أيامها، فبعد أن خلص الجيش مدن بنغازي ودرنة وسرت وسبها وكامل الجنوب الليبي من عباءة الإرهاب، التفتَ للإعمار والبناء والتشييد.

ففي الآونة الأخيرة.. بدأت تتجسد مظاهر الإعمار وتصبح واقعًا ملموسًا، ينتعم بيه الليبيين.

ومن بين مشاريع الإعمار:

– تطوير البنى التحتية، وتشييد الجسور الحديثة، وإطلاق مشاريع السكك الحديدة.

– افتتاح المبنى الإداري لجامعة بنغازي بحلته الجديدة، وصيانة الجامعات والمعاهد، والإعلان عن افتتاح جامعات أخرى في مدن الكفرة وسرت وغيرها.

– افتتاح المستشفيات والمعاهد الطبية، وصيانة وتطوير عدد من المستشفيات.

– العمل على إنشاء مطار بنغازي الجديد في منطقة تيكا – غربي بنغازي، وافتتاح عدة مطارات أخرى.

– الإعلان عن مخطط مدينة بنغازي الحضري الذي يهدف لتحويل المدينة لمكان متطوّر به طرق وجسور ومساحات خضراء.

– العمل على إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات، وذلك بشراكة ليبية – روسية.

اليوم، وبعد عشرة أعوام، تحوّلت بنغازي من إمارة لداعش؛ إلى مدينة مليئة بالحياة و السلام، حاضنة للحياة السياسية والمدنية والدبلوماسية.