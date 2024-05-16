القمة العربية تصدر بيانًا حاسمًا دعمًا لـ ليبيا ورفضًا للتدخلات الخارجية

دعا البيان الختامي للقمة العربية في البحرين لضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا ، مشددا على دعمه لدولة ليبيا ووحدتها، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية في البحرين، والذي تحصلت “أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، مجلس النواب ومجلس الدولة بسرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية في البحرين على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ودعا البيان كافة الأطراف في ليبيا لمواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار، معربا عن دعمه الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.

وأشاد البيان بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وفيما يتعلق بالأزمة في فلسطين، أدان البيان التهجير القسري للفلسطينيين ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.