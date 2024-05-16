الحويج في روسيا لتمثيل ليبيا بمنتدى اقتصادي للدول الإسلامية

يشارك عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بحكومة حماد، في المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي»، الذي تستضيفه مدينة قازان في تتارستان بروسيا الاتحادية حتى 19 مايو الجاري، ويترأس وفدا رفيع المستوى.

ويشارك في فعاليات المنتد ما يزيد عن 1500 ممثل عن دول إسلامية، وألقى الحويج كلمة، أكد خلالها أن هناك فرصة كبيرة للتعاون والشراكة بين الدول الإسلامية وروسيا، والآفاق كثيرة في هذا الشأن.

وأوضح الحويج أن بإمكان المجتمعين التنسيق فيما بينهم –بحرية وندية- للتوصل لبرامج واقعية ومفيدة لجميع الأطراف.

ووفقا لبيان نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، فقد شدد وزير الخارجية على أهمية أن تتمسك الدول المشاركة بالقيم الإسلامية، التي تدعو للسلام والتعايش والعمل واحترام الأديان.

ورأى الوزير أن “الدين الإسلامي يرفض الإرهاب، بل إن الدول العربية والإسلامية متضررة بشدة من هذه الجرائم، لافتا إلى أن الجميع يجب أن يضطلع بتلك المسؤولية، لتحقيق أهداف المنتدى.

أهدى مفتي تتارستان مصحفا

وخلال المنتدى، حرص وفد ليبيا، برئاسة الحويج، على مقابلة مفتي تتارستان، وأهداه مصحفا طبعته الحكومة المكلفة برواية قالون عن نافع، كنوع من تعزيز العلاقات.

وشارك “الحويج” أيضا، بصحبة الوفد بلقاء السفراء والدبلوماسيين الشباب “نحو عالم متعدد الأقطاب”، ونظمته وزارة الخارجية الروسية، على هامش المنتدى، لفتح باب التحاور بين الحاضرين في هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن وفد ليبيا ضم عوض البدري، وزير الكهرباء، وعلي السعيدي، وزير الاستثمار، وفرج خليل، وزير التعليم التقني، وعيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من البرلمان.