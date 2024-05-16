استمرار الطقس الحار بمعظم الأنحاء.. والأمر يتغير غدا الجمعة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أن الدولة تتعرض لطقس حار، اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء، بحسب بيان نشره المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المركز، في نشرته الدورية، أن موجة الحر التي تتأثر بها البلاد ستتراجع حدتها في الغرب، لتنخفض درجات الحرارة غدا الجمعة بشكل طفيف، وسيشعر أهالي الغرب الليبي بذلك التغير.

وفيما يخص الطقس في “رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، فتكون السماء نقية، بها غيوم نادرة، تزيد أحيانا في أماكن معينة، ما يدعم احتمالية سقوط بعض الأمطار المصحوبة بالرعد.

وبشأن حالة الرياح في تلك الأماكن، فتكون جنوبية، وتهب أيضا من الجنوب الغربي، بسرعة منضبطة، قد تزيد في مناطق معينة، قبل أن يتغير اتجاهها لتكون شمالية غربية، خاصة بالساحل من “رأس اجدير” حتى العاصمة طرابلس.

أما بخصوص درجات الحرارة، فستتأرجح بين 37 درجة و43 درجة، في أغلب الأنحاء، وتهبط الدرجات ظهرا من العاصمة حتى راس اجدير.

رياح منضبطة.. قد تثير الغبار

وجاءت حالة الطقس في “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد”، شبيهة بالمناطق سالفة الذكر، فالسماء نقية والغيوم ليست كثيرة، والرياح أيضا تهب من الغرب والجنوب بنفس السرعة المعتدلة، لكنها قد تنشط أحيانا لدرجة تثير الغبار، وتصبح درجات الحرارة بين 35 و43 درجة تقريبا، حسبما جاء في النشرة.

وأما بخصوص الطقس في “الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة”، فتكون السماء أيضا صافية، وقد تظهر السحب وتزيد، أما الرياح فتأتي من الجنوب والجنوب الشرقي، وقد تثير الأتربة، وستكون درجات الحرارة متأرجحة بين 38 و42 درجة مئوية تقريبا.

وفيما يتعلق بطقس “الواحات والسرير وتازربو والكفرة”، فتكون السماء كالعادة نقية، ذات سحب نادرة، بينما تهب الرياح من الشرق والجنوب الشرقي.