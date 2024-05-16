إنفوغرافيك| تعرف على الدول التي تسمح للجواز الليبي الدخول لها بدون تأشيرة

يتمتع حامل جواز السفر الليبي بإمكانية السفر إلى عدة دول حول العالم بدون الحاجة للتفكير في التأشيرات المسبقة. في الواقع، هناك قائمة طويلة من الوجهات – تتألف من 13 دولة – ترحب بالمسافرين الليبيين بدون تعقيدات تأشيرية.

وتتنوع هذه الوجهات بين الوجهات السياحية الجميلة والوجهات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية، مما يوفر فرصًا متنوعة للسفر والاستكشاف.

إنفوغرافيك|تعرف على الدول التي تسمح للجواز الليبي الدخول لها بدون تأشيرة



الجزائر

بنين

تونس

جزر كوك

دومينيكا

رواندا

سانت فنسنت والغرينادين

سورينام

غامبيا

ماليزيا

موريتانيا

ميكرونيسيا

هايتي