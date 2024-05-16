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إنفوغرافيك| تعرف على الدول التي تسمح للجواز الليبي الدخول لها بدون تأشيرة
قائمة طويلة من الوجهات - تتألف من 13 دولة - ترحب بالمسافرين الليبيين
أخبارليبيا24– إنفوغرافيك
يتمتع حامل جواز السفر الليبي بإمكانية السفر إلى عدة دول حول العالم بدون الحاجة للتفكير في التأشيرات المسبقة. في الواقع، هناك قائمة طويلة من الوجهات – تتألف من 13 دولة – ترحب بالمسافرين الليبيين بدون تعقيدات تأشيرية.
وتتنوع هذه الوجهات بين الوجهات السياحية الجميلة والوجهات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية، مما يوفر فرصًا متنوعة للسفر والاستكشاف.