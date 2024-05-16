أسعار النفط ترتفع بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الخميس، مدعومة بتضخم أبطأ من المتوقع واستقرار سوق العمل الأمريكي، ما يوفر إشارات إيجابية لخفض أسعار الفائدة والطلب في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 83.63 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 1.4%، إلى 79.72 دولار.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في سوق العمل.

ويؤدي استقرار سوق العمل وتخفيف التضخم إلى زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وكان برنت قد لامس أدنى مستوى له خلال اليوم عند 81.05 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى يتم تداوله في العقود الآجلة لأشهر أقرب استحقاق منذ 26 فبراير، لكنه تعافى إلى ارتفاع حوالي 0.5٪ خلال اليوم.

مخزونات النفط الأمريكية

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، ما يعكس زيادة في نشاط التكرير والطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في أبريل، ما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يخفف من قوة الدولار ويجعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.