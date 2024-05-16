أسرع من الصوت.. إمكانيات طائرات ميج 21 التي حلقت أمام المشير حفتر

شاركت طائرات ميج 21 التابعة للقوات الجوية بالجيش الليبي، في الاحتفال بذكرى الكرامة، الذي حضره المشير خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة الليبية.

وفي السطور التالية نكشف لكم إمكانيات تلك الطائرة القوية التي يتسلح بها الجيش الليبي، وخطفت الأنظار في السماء خلال الاستعراض العسكري المهيب لرجال القوات المسلحة.

اسم الطائرة الرسمي هو “ميكويان جوريفيتش” أو “ميج-21″، وهي طائرة مصممة بغرض اعتراض أي هجوم، وأكثر ما يميزها أنها أسرع من الصوت، وسميت باسم المكتب الذي صنعها في الاتحاد السوفيتي.

يصل عدد الدول التي تمتلك طائرة ميج 21 أكثر من 30 دولة، ورغم مرور نصف قرن على طيرانها لأول مرة، لكنها تشارك بقوة في تشكيلات أقوى الجيوش حول العالم.

صنعت بغرض الاعتراض

تبلغ سرعتها 2 ماخ، وحتى الآن هناك نحو 11 ألف طائرة من هذا النوع جرى تصنيعها، وسرعتها تفوق أي طائرة نفاثة، ولا تزال تنافس كواحدة من أقوى الطائرات الاعتراضية حول العالم.

حينما جرى تصنيعها أول مرة، كانت تشبه الطائرات الألمانية النفاثة المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وظهر ذلك في طرازات ميج 15 وميج 17 وميج 19، قبل أن يجري الوصول بها إلى سرعة 2 ماخ، لتكون الأقوى والأسرع آنذاك.

وطارت أول نسخة تجريبية منها باسم “E-5 Prototype” سنة 1955، ودخلت الخدمة رسميا بعد عام واحد، وجرى إنتاجها لأول مرة في 1959 تحديدا.