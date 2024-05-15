31.9 مليار دينار... إيرادات ليبيا في شهر إبريل 2024

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي الإيرادات العامة في ليبيا، خلال شهر أبريل 2024، 31.951 مليار دينار، ممثلة المبيعات والإتاوات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية وغيرها، وفق بيانات لمصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق.

جاء ذلك بينما بلغ إجمالي الإيرادات العامة بلغ 23.765 مليار دينار في مارس 2024.

تفاصيل إيرادات ليبيا

وأظهرت البيانات الحديثة، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية خلال الأربعة أشهر الماضية، بلغ 26.6 مليار دينار، إضافة إلى 4.6 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية. وبلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية نحو 30 مليون دينار.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، فقد حققت إيرادات الضرائب نحو 65 مليون دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 121 مليون دينار، والإيرادات الأخرى 535 مليون دينار، خلال الفترة المشمولة بالبيان.

وتشمل الإيرادات الأخرى تلك الواردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة تتمثل في المسترجعات ورسوم الجوازات، وتمليك السيارات، والغرامات، وغيرها من الرسوم.

وهذا وأظهرت البيانات عدم تسجيل إي إيرادات خلال شهر أبريل الماضي للاتصالات، ولم يشر المصرف المركزي إلى أسباب ذلك.

وقال المصرف المركزي، أن هذا البيان جاء لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.

وبلغ حجم الإنفاق في ليبيا في إبريل 2024 نحو 26 مليار دينار، تركّز معظمه في بند المرتبات بقيمة تجاوزت الـ 20 مليار دينار.

فيما بلغ حجم الإنفاق على النفقات التسييرية نحو 1.1 مليار دينار.