مركز الأرصاد: استمرار تأثير موجة الحرّ على أغلب مناطق البلاد

توقعَ مركز الأرصاد الجوّية أن يتواصل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على أغلب مناطق الشمال الغربي والخليج والجنوب الغربي.

المركز الوطني للأرصاد الجوّية، توقع أن تُسجل درجات الحرارة القصوى اليوم الأربعاء ما بين (37-43) درجة مئوية، مع رياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على مناطق الجبل الأخضر معتدلة لليوم الأربعاء، مع احتمالية ارتفاعها خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى إمكانية أن تتراجع درجات الحرارة يوم الخميس، على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير وحتى طرابلس؛ متأثرة بالرياح الشمالية الغربية التي تكون أقل ارتفاعًا من باقي المناطق، بحسب المركز.

وتوقع المركز أن تُسجل درجات الحرارة القُصوى انخفاضًا تدريجيًا بدء من يوم الجمعة المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا، مقارنةً ببقية المناطق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوّية، المواطنين لحماية أنفسهم من أضرار موجات الحر الشديدة، عبر شرب الكثير من المياه والسوائل وتناول الأطعمة المرطِّبة التي تحتوي على سوائل بنسبة عالية مثل البطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال، بالإضافة إلى تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة خصوصًا في الهواء الطلق.

كما أوصى المركز بوضع القدمين في الماء البارد لبضعة دقائق لتقليل درجة حرارة الجسم والحفاظ على سلامة أعضاء الجسم.