مخاوف من انهيار سد النهضة بسبب زلزال إثيوبيا

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أثار وقوع زلزال جديد في إثيوبيا على حوض نهر أومو، مخاوف مصرية من أن تمتد تلك الزلازل لمنطقة (سد النهضة) الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات مصر والسودان، وتباينت تقديرات خبراء المياه المصريين في حجم تأثير تلك الزلازل على (سد النهضة)، لكنهم أجمعوا على خطورة انهياره.

وتعرضت إثيوبيا إلى زلزال متوسط القوة تقدر بـ 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد (جيبي 3) على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات، ذكّر الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بصيانة سد النهضة مخافة من انهياره أو تصدعه، وحذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية (سد النهضة)، وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.

أسباب مخاوف الانهيار

وقال في تصريحات صحفية خبير المياه المصري وأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي “إثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجراف التربة، كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يوجدان على فوالق من العصر الكمبري، ما قد يزيد أيضاً من احتمالات انهياره لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة”.

وأوضح سبب هذه المخاوف الحقيقية “ما يزيد خطورة الزلازل في حوض نهر (أومو) الإثيوبي أن مكان الزلزال يقع في جنوب منطقة الأخدود الأفريقي الذى يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين”.