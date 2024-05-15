فشل متوقع.. مخاوف السياسيين حول “الدبيبة والحظر الجوي الأوروبي” في محلها

يبدو أن مخاوف السياسيين الليبيين كانت في محلها بشأن فشل رحلة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، إلى بروكسل، ومحاولته هناك رفع الحظر الجوي الأوروبي عن ليبيا.

فقبل أن يجري إعلان تفاصيل مساعي الدبيبة هناك، رأت الدكتورة ريم البركي، الإعلامية والسياسية الليبية، أن فرص “عبد الحميد” في تحقيق مراده من تلك الرحلة، ضعيفة جدا، وقالت عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “أمام عبد الحميد الدبيبية فُرصة تاريخيّة خلال اجتماعه مع فون دير لاين في بروكسل إذا تمكن من رفع حظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية.. وإلا فأنه سيرجع مهزوما وفي جعبته حزمة من الأوامر بخصوص أمّن الحدود البحريّة عليه أن يقنّع بها بيدجا ورفاقه.. يا الله أي ذُل هذا!”.

وبعد ذلك بقليل، التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وناقشا مشكلات الهجرة غير الشرعية –حسب رواية حكومة الدبيبة- وكذلك إمكانية رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الطيران في ليبيا، وانعقد اللقاء في مقر المجلس ببروكسل.

ورغم أن “الدبيبة” علق على اللقاء، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، قائلا: “سعدت بلقاء رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لحبث السبل العملية لإنهاء حظر الطيران المفروض على ليبيا من الاتحاد. وناقشنا التحديات التي تجمعنا خصوصا ملف الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة”. إلا أن رئيس المجلس الأوروبي رد على الدبيبة –حسبما نقلت حكومته- وقال: “إن من المهم حاليا دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة”.. ما يرجح مخاوف السياسيين بشأن فشل “عبد الحميد”.

وتحدث المجتمعان عما أثمرته اللجان الفنية المشكلة من وكالة “EASA- سلامة الطيران الأوروبية” ومصلحة الطيران المدني في ليبيا، في سبيل التوصل لقرار رفع الحظر الأوروبي عن الأجواء الليبية، ورأى الدبيبة أنه من الضروري بناء شراكات اقتصادية متينة مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة البديلة.

تكذيب دبلوماسي للدبيبة

في المقابل، سرد “ميشيل” رواية للقاء على حسابه بموقع “إكس”، وقال: “إن الطريق نحو دولة موحدة ذات سيادة ومستقرة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا”، وأشار لـ”الدبيبة” في التدوينة باسمه.

وأضاف “ميشيل”: “يدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة للعمل مع الليبيين من أجل إجراء انتخابات وطنية. وتعد الهجرة والحماية مجالًا رئيسيًا لشراكتنا حيث يشجع الاتحاد الأوروبي على اتباع نهج متوازن وشامل”.

وبسهولة يمكن ملاحظة أن المسؤول الأوروبي البارز كذّب بشكل دبلوماسي، ما قاله الدبيبة بشأن اللقاء، الذي من الواضح أنه لم يتطرق بأي شكل لقضية رفع الحظر.