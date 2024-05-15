غانيون تناقش مشاريع التنمية المستدامة مع ممثلي مدينة غدامس

أخبار ليبيا 24

بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت غانيون، مع ممثلين عن غدامس، ظروف البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المدينة.

ناقش الاجتماع أبرز المشاكل التي يعاني منها أهالي المدينة، مثل توفير البنية التحتية الحيوية الخاصة بالنقل، وأهمية استتباب الأمن والحاجة إلى الرفع من كفاءة أنظمة المياه والرعاية الصحية والتعليم للسكان، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل لمعالجة مخاوف المزارعين المحليين، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على فيسبوك.

وحضر الاجتماع الذي عُقد يوم الأمس الثلاثاء، كل من عميد بلدية غدامس، وأعضاء المجلس البلدي، وقادة المجتمع المحلي، والشباب والنساء في المدينة.

وشددت غانيون على الدور الرئيسي للحكومة في دعم مبادرات التنمية المستدامة في جميع البلديات ولاسيما في بلدية غدامس التي بها معالم أثرية وسياحية مهمة يتوجه لزيارتها السياح الأجانب والمحليين، وأكدت على جهود الأمم المتحدة في ليبيا من خلال العمل مع المجتمعات المحلية والحكومة والمجتمعات لتعزيز السلام والازدهار للجميع في ليبيا.

البدء بتوصيل مياه النهر الصناعي للمدينة

وعلى صعيد آخر منفصل، أعلن جهاز النهر الصناعي، الخميس الماضي عن إصداره تعليمات ببدء تنفيذ مشروع تزويد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي، تنفيذاً تنفيذ لقرار مجلس الإدارة رقم 145 لسنة 2024م بشأن الإشراف على المشروع، ويجري تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.