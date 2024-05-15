عناصر مسلحة تقتحم مكتب النائب العام مصراتة

أقدمتْ عناصر تابعة للقوة المشتركة مصراتة على اقتحام مكتب النائب العام فرع مصراتة، في محاولةٍ لاختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية الذي تسلّم ملف التحقيقات في قضية فساد الجمارك وإحباط عملية تهريب أكثر من 26 طن من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي.

مصادر خاصة لوكالة «أخبار ليبيا 24» أكدت لوكالتنا أنّ العناصر المشتركة تمكنت من تهريب رئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف الموقوف في قضية تهريب الذهب عبر المطار.

وعلى خلفية الاقتحام.. أشارت مصادرنا إلى تجمّع عددٍ من أهالي مصراتة وأعضاء حراك مصراتة أمام مكتب النائب العام بالمدينة، منددين بحالة الفوضى واقتحام عناصر القوة المشتركة لمكتب النائب العام بمصراتة.

وفي وقتٍ سابق… أمرَ مكتب النائب العام بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة المعني بالتصدير المؤقت للذهب؛ وذلك لتورطهم في قضية تهريب 26 ألف كيلو جرامًا من الذهب.

مكتب النائب العام، أوضح في سياق التحقيق أن المتهمين تآمروا مع آخرين على إخراج سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بشكل متعمّد لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، بحسب بيان النائب العام.

وأوضحَ النائب العام أن تحقيقاتهٍ خلُصت إلى ثبُوت ممارسة إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية سلوكات وصفها بغير الرشيدة، وذلك بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بحسب البيان.

من جهتهِ نشر جهاز الأمن الداخلي تسجيلاً صوتياً، بين ئيس مركز جمرك مطار مصراتة فتحي مخلوف، والقيادي بالقوة المشتركة أبو القاسم الصمدي مساعد امر المشتركة عمر بوغدادة، يتحدثون فيه عن تفاصيل قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة الدولي.