شركة “أوبن إيه آي”.. تطور أداة لكشف المحتوى المضلل والزائف

أخبار ليبيا 24

خطر المعلومات المضللة والزائفة كبير، وأصبح الإعلام العالمي يعي المخاطر التي تسببها المعلومات المضللة، وفي سباق الذكاء الاصطناعي أطلقت شركة (أوبن إيه آي) أداة جديدة تدعم الكشف بنسبة 98 بالمائة عن المعلومات الزائفة أو المضللة.

وقالت الشركة إن كاشفها الجديد لمحتوى التزييف العميق يمكنه التعرف على 98.8 في المائة من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة مولدها الخاص (دال – إي 3) DALL – E 3، وأضافت الشركة في بيانها أنها “ستشارك كاشف التزييف العميق الجديد الخاص بها مع مجموعة صغيرة من الباحثين في مجال المعلومات المضللة؛ حتى يتمكنوا من اختبار الأداة في مواقف العالم الحقيقي، والمساعدة في تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحسينها.”

جهود محلية وعالمية لمحاربة المعلومات المضللة

ولضمان عدم التحايل على الأداة، تعمل الشركة على تطوير طرق لوضع علامة مائية على الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة في الوقت الحالي وتأمل الشركة أن تجعل من الصعب إزالة هذه العلامات المائية.

وانضمت (أوبن إيه آي) إلى اللجنة التوجيهية للتحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالةC2PA ، ويعد معيار C2PA بمثابة (علامة التغذية) للصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والملفات الأخرى التي تبين ما إذا كان المحتوى مزيف أم لا.

وعلى مستوى محلي، تعمل الكثير من المنصات الرقمية التي تكافح المحتوى المضلل والزائف في ليبيا، على مواصلة نشر الوعي حول أهمية السلامة الرقمية، وتمييز الأخبار الكاذبة من الموثوقة، مثل منصة أنير وفالصو وتحرى، هذه المنصات الثلاثة تقدم خدماتها للمجتمع للرفع من الوعي التقني لدى الليبيين.