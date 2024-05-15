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انخفاض طفيف في أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

سعر صرف الدولار في السوق الموازية يسجل 7.05 دينار

15 مايو، 2024 10:20 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار

أخبار ليبيا 24

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية انخفاضًا طفيفاً من 4.85 دينار كان قد سجله يوم أمس الثلاثاء، إلى 4.84 دينار اليوم الأربعاء، بحسب بيانات أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الدينار انخفاضًا طفيفًا مسجلاً 5.24 دينار، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار أمس الثلاثاء.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر صرف الدولار في السوق السوداء:

وفي السوق السوداء، بلغَ سعر صرف الدولار أمام الدينار مستوى 7.05 دينار، بعد أن استقر لفترة عند مشتوى 7.40 دينار.

أما أسعار العملات العربية أمام الدينار فلم تسجل أي تغير ملحوظ، إن بلغ سعر الريال السعودي 1.29 دينار، وسجل الدرعم الإماراتي 1.32 دينار، بينما جرى تداول الدينار التونسي عند مستوى 1.55 دينار ليبي.

المركزي يفتح قرابة 400 اعتماد مستندي خلال أسبوع

وللسيطرة على ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق السوداء، فتحَ مصرف ليبيا المركزي، 399 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها، وذلك خلال أسبوع.

وفي هذا الصدد… وجّه ناجي عيسى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، تعليماته إلى المصارف التجارية بشأن تعديل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية والتقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة.

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15 مايو، 2024 10:20 ص
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