رفض اليوم الدراسي الكامل.. “عدم توافر الإمكانيات”

أخبار ليبيا 24

أثار قرار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية موسى المقريف، الذي يقضي بتجربة اليوم الدراسي الكامل في 12 مدرسة نموذجية، لتعميمه فيما بعد على كافة المدارس في البلاد، جدلاً واسعاً بين الليبيين.

في حين صرح أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، عن رفضه لهذا القرار وعدم العمل به معتبراً إياه عدم ملاءمته للنظام التعليمي الليبي، بالإضافة إلى إفتقاره للمقومات اللازمة لنجاحه علمياً وعملياً وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن.

وبرر المقريف سبب تبنيهم لهذا المشروع أن اليوم الدراسي الكامل تجربة تنفذها دول العالم، وبحسب قوله: “الطالب أو التلميذ لدينا يدرس 800 ساعة خلال العام الدراسي، وفي الخارج يصل المعدل إلى 1475 ساعة، أي أن الطالب في ليبيا يدرس 54% مما يتعلمه نظيره في الخارج”.

آراء متباينة حول القرار

وفي استطلاع رأي نشرته صفحة أخبار ليبيا 24 على فيسبوك، سألنا جمهورنا عن رأيهم حول هذا القرار ( هل أنت مع أو ضد اليوم الدراسي الكامل؟)

وجاءت معظم التعليقات، رافضة لهذا القرار الذي اعتبره الكثيرين، لا يناسب وضع المدارس في البلاد، وأن تنفيذه يحتاج للعديد من المقومات الأخرى تتعلق بالكوادر التعليمية وجاهزية المدارس، فيما جاءت بعض التعليقات الأخرى مرحبة به.

وتساءلت استبرق أحمد عن نجاح هذا القرار معلقة “المدارس عاجزة على استيعاب الأعداد المتزايدة من طلاب، لدرجة انهم قاموا بعمل فترة صباحية ومسائية. فكيف سيكون في يوم دراسي كامل. اول شيء توفر الامكانيات المطلوبة بعدين يفكرو في اصدار هكذا قرار. وخاصة أن بعض المدارس تم بناؤها بالمجهود الذاتي”.

وقالت فاتن الصحراء “ضد تي احني رواتبنا ما انشوفوش فيهم غير كل شهرين مرتين”

وعلق المتابع حسين صالح “ضد و السبب عدم توافر الإمكانيات المادية و الإدارية”

أما بالنسبة إلى الأصوات المؤيدة للقرار قال حساب ليبيا وطني “مع بحيث تتوفر وجبة إفطار وغداء للطلاب وتجديد المدارس أو بناء مدارس اخرى جديدة وتوفير مدرّسين أكفاء بحيث تكون الدراسة لكل المراحل صباحا ،توجد لدولتنا إمكانيات والعلم والدراسة هي أساس بناء الإنسان، لا وجود لظروف علينا التأقلم بحياتنا للأفضل لأن التعليم هو الأساس، وهذا يناسب الموظف يضع أولاده بالمدرسة والدولة توفر وسائل نقل، اعتقد هذا حلم هل يتحقق ام لا، الله المستعان ومع الله لا وجود للمستحيل علينا ببناء دولتنا للأفضل كفانا تخلف وجهل”.

وعلقت المتابعة سلسبيل محمد “مع، مثلنا مثل الشعوب.”