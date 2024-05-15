رسو ناقلة في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الأربعاء بميناء الحريقة ناقلة لشحن مليون برميل من النفط الخام، هي الثانية في شهر مايو الجاري.

وقال، مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة “دلتا سبيرت” رست اليوم بالميناء لشحن مليون برميل من الخام إلى وجهة الأمر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الناقلة هي الثانية خلال شهر مايو الجاري.

والمصدر قال إن إنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 175 ألف برميل. ويصل الخام إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

صادر ميناء الحريقة في مارس

وفي مارس الماضي بلغت صادرات ميناء الحريقة 5 ملايين برميل، وهي نفس الكمية التي جرى تصديرها كذلك في مارس الماضي.

هذا وارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع موازنة السوق بين بيانات اقتصادية وبيانات تخزين أمريكية إيجابية إلى حد ما مقابل توقعات بضعف نمو الطلب العالمي على النفط من وكالة الطاقة الدولية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 82.71 دولار للبرميل. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6٪، إلى 78.45 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة، ساعد تقرير وكالة الطاقة الدولية على دفع خامي النفط الخام إلى منطقة ذروة البيع من الناحية الفنية مع وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وجاء انخفاض أسعار العقود الآجلة قبل بعض الأخبار الأمريكية الإيجابية بشأن سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من تخزين الخام وبيانات التضخم التي تدعم توقعات المحللين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.