حمّاد: يجب تخفيض السفارات والقنصليات الليبية حفاظا على المال العام

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بحث أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية مع يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أوضاع السفارات الليبية بالخارج، وتخفيض عدد العاملين بها بنسبة 40‎%‎ حفاظاً على المال العام.

وأكّد حمّاد للعقوري على الضرورة الشديدة للعمل على التخفيض في عدد السفارات والقنصليات بالدول التي لا يوجد بها جالية ليبية، أو تبادل اقتصادي معها.

وناقش الجانبان الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية، بعد اعتماد الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب.

هذا والتقى رئيس الحكومة الليبية مع رئيسي لجنة الطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد بمجلس النواب.

وناقش حمّاد مع عيسى العريبي ملف عمليات المبادلة بين النفط الخام مقابل توريد المشتقات النفطية وأثرها على الدولة الليبية، ومدى الاستفادة المحققة منها.

كما ناقش تفعيل وصيانة مصافي تكرير النفط الخام، لتوفير قيم المبادلة، مؤكّدًا على ضرورة العمل على توفير المحروقات لكل المواطنين في الشرق والغرب والجنوب؛ باعتبارها أبسط الحقوق لكل المواطنين.

حمّاد: يجب تفعيل الرقابة على الحدود

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تفعيل دور الرقابة على الحدود، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، للحد من ظاهرة التهريب، وقيام كل الأطراف بواجبتها تجاه المواطن.

اقتصاديًا التقى رئيس الحكومة مع بدر النحيب وناقش الجانبان مستجدات وآثار القرار الأخير من مجلس النواب، حول فرض ضريبة على الدولار وتأثيراته على المواطنين.

وأكّد حمّاد، بأن الحكومة تعمل على التخفيف من وطأة غلاء الأسعار وارتفاعها عبر توفير السلع الأساسية بسعر مدعوم لجميع المواطنين.