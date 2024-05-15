حبسه جاره أكثر من ربع قرن في إسطبل.. قصة جزائري رأى النور بمعجزة

أخبار ليبيا 24

بعد 26 عاما من اختفائه، وفقدان الأمل في العثور عليه، فوجئت شرطة الجزائر بأن شخصًا مختفيًا من نحو أكثر من ربع قرن، اتضح أنه مخطوف لدى جاره، ولم يتمكن طوال تلك الفترة من الهرب.

وذكرت النيابة العامة في الجزائر، أن القضية أعيد فتحها عقب ظهور تدوينة على موقع “فيس بوك”، تبلغ السلطان بأن مواطنا يدعى “عمر”، 45 عاما، والمفقود منذ أن كانت سنه 19 عاما، محبوس في بيت جار له، بقرية تدعى “القديد” بمدينة الجلفة، فتحركت على الفور السلطات المختصة، وفتشت المنزل وعثرت على الشخص الذي ظن أنه لن يرى النور مجددا.

26 عاماً من الإختفاء

وقال أقارب “عمر” إنه قبل 26 عاما غادر قريته متوجها للمدينة، قبل أن تنقطع أخباره، فنشروا صورته في كل مكان حتى التلفاز، لكن لم يتواصل معهم أحد، كما بحثوا عن جثته بين الجثث غير معلومة الهوية، حتى فقدوا الأمل.

وبحسب صحف محلية، كان المختطف يتمكن من رؤية وسماع أقاربه من شق في جدار الإسطبل الذي كان محبوسا به لدى جاره.. وعرف بوفاة أمه ورأى نعشها، دون أن يتمكن من وداعها.. وكان يخاف من أن يصرخ.

واتضح أن الجاني يبلغ من العمر 61 عاما، وجرى ضبطه بنجاح وأحيل لمحاكمة عاجلة، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي ويتواصل مع أهالي المختطف، بل ويدعي مشاركتهم في البحث عنه. وأثارت الواقعة جدلا واسعا في الجزائر.