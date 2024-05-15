بيان لـ10 دول غربية جددت فيه التزامها بدعم تحقيقات المحكمة الجنائية في ليبيا

جدّد بيانٌ مشترك للدول الأعضاء ف مجّلس الأمن الدولي، التزام الدول بدعم جهود المدعي العام في مواجهة الإفلات من العقاب في ليبيا.

ورحبَ البيان الذي يضمُ 10 دول غربية وهي فرنسا وبريطانيا واليابان وسويسرا ومالطا وكوريا الجنوبية والإكوادور وغيانا وسيراليون وسلوفينيا، بخارطة الطريق التي أعلن عنها المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية لإكمال مرحلة التحقيقات في ليبيا.

وأشادَ البيان بجهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في ليبيا، بحسبِ ما نشرهُ الموقع الإلكتروني للبعثة الفرنسية الدائمة في الأمم المتحدة.

وكان قد أعلنَ كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إطلاق اللجنة خارطة طريق لعملها في ليبيا، تتضمن أربعة مسارات أساسية.

وبحسب خان؛ يتضمن المسار الأول التحقيق ومن المقرّر أن ينتهي بحلول العام 2025، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونًا مكثفًا مع السلطات في ليبيا

وتوقعَ خان خلال إحاطته الجنائية حول ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي أن اللجنة تجري زيارات إضافية من أعضاء مكتبي إلى طرابلس، لافتًا إلى أن اللجنة أجرت 18 زيارة إلى ليبيا، وقامت بجمع ما يزيد عن 800 دليل منها مواد مصوّرة وصوتية ومعلومات كأدلة جنائية

وأكدَ خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة تعتزم إنهاء التحقيقات في ليبيا حول الجرائم المرتكبة خلال العام المقبل، وأن اللجنة ستقدم طلبات لاستصدار أوامر قبض إضافية عبر مسارات التحقيق.