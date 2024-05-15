اليسير: حل الأزمة الليبية يتطلب تحديد آلية واضحة وتوقيت مناسب

دعا عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر العام السابق إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في تحديد هذا الحل وتوقيته وآليته.

وأوضح اليسير في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن المشهد السياسي في ليبيا واضح للجميع، حيث تمكنت بعض الأطراف من التمترس في السلطة استناداً إلى اتفاقات دستورية وسياسية مشكوك فيها، مثل اتفاق الصخيرات وحرب فجر ليبيا، التي أصبحت أمراً واقعاً.

وأكد اليسير أن العودة للحكومة المتمرسة تعني ترك القرار للشعب الليبي، ولكن الأطراف المتمسكة بالسلطة تستخدم مبررات غير منطقية لعدم وجود آلية للانتخابات. وأشار إلى أنه كلما تم الاتفاق على آلية انتخابية، تخرج أطراف لتقول إنها مجحفة بحق ثورة فبراير، مما يجعل المبررات لا تنتهي.

وأشار إلى أن الشعب الليبي بات متأكداً أن هؤلاء المسؤولين مراوغون ولا يسعون إلا للبقاء في السلطة، متجاهلين إرادة الشعب الليبي. وأوضح أن تسجيل 2.8 مليون مواطن للانتخابات وترشح ألف لمجلس النواب ومئة للرئاسة يعكس رضا غالبية الشعب عن أي قاعدة دستورية تُطرح، وأن معارضي الانتخابات هم أقلية.

وشدد اليسير على أن معظم استطلاعات الرأي الرسمية وغير الرسمية تظهر أن الشعب الليبي متصالح مع نفسه ولا توجد صراعات اجتماعية حقيقية. وأكد أن من يدعو للفيدرالية يمثل أقلية تحمل رأياً سياسياً خاصاً، وأن الحل هو الذهاب للانتخابات لفهم إرادة الشعب.

وأشار اليسير إلى أن البعثة الأممية في ليبيا ليس لديها سلطة، ودورها يقتصر على الدعم وتقديم المشورة والتواصل بين الأطراف. وأوضح أن ليبيا استعادة سيادتها بعد رفع البند السابع في 2012، وما تبقى هو حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع السفر عن بعض الشخصيات.

وأكد اليسير أن التدخل الأجنبي في ليبيا يحدث بسبب سعي الأطراف الليبية نفسها للاستعانة بالخارج، مشيراً إلى أن الأجانب ينظرون لمصلحتهم فقط. وشدد على أن التدخل الأجنبي يجب أن يكون محكوماً بسلطة واحدة داخل الدولة تتمتع بالشرعية المستمدة من إرادة الشعب.

واختتم اليسير بالتأكيد على أن القوات المسلحة يمكن أن تلعب دوراً في الحل إذا تم توحيدها ضمن مشروع وطني سياسي، مشدداً على أن السلطة المسلحة يجب أن تُسلم لسلطة موحدة منتخبة من الشعب الليبي، وليس عبر الاتفاقيات السياسية.