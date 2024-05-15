المشير خليفة حفتر يوجه تعليماته لإنشاء مدينة عسكرية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

وجه القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تعليماته ببدء تنفيذ مدينة عسكرية للتدريب على جميع صنوف الأسلحة والعلوم الأمنية، بمساحة تصل إلى خمسة آلاف و467 هكتارًا غرب مدينة بنغازي.

ويشمل مخطط المدينة العسكرية ميناءً بحريًا مجهزًا بمعدات الملاحة البحرية، ومطارًا عسكريًا، وذلك بتنفيذ رئاسة أركان الوحدات الأمنية، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها بفيسبوك.

ووفقًا للبيان أشاد المشير بجهود رئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر، وإشرافه على سير العمل “بالمشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ ليبيا وعلى المستويين الإقليمي والقاري.”

المشير في لقاء مع السفير البريطاني

وفي سياق آخر التقى المُشير أركان حرب خليفة حفتر بسفير المملكة المُتحدة في ليبيا مارتن أندرو والوفد المُرافق له، إذ ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية في ليبيا، وتباحثا حول السبل الكفيلة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعبّر السفير عن شكر وتقدير المملكة المتحدة للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية مُثنياً على دورها الرئيسي في استتباب الأمن ودعم الاستقرار في ليبيا، كما تقدم السفير بالتهنئة للقائد العام بمناسبة حلول العيد العاشر لثورة الكرامة وانتصارها على الإرهاب والتطرف في ليبيا.

وبدوره تقدم القائد العام بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة على ما قدمته من دعم للعملية السياسية في ليبيا من أجل تحقيق طموحات أبناء الشعب الليبي لإجراء الانتخابات والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.