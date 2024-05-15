المشير حفتر يبحث مع بريطانيا سُبل الدفع بالعملية الانتخابية

بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة مع مارتن أندرو، سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا، آلياتِ تهيئة الظروف المُحيطة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وناقشَ المشير خليفة حفتر مع الوقد البريطاني في الرجمة، آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا، مشيدًا بدور بريطانيا «الداعم للعملية السياسية في ليبيا؛ تحقيقًا لطموحات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم».

بدورّه عبر السفير للمشير خليفة حفتر عن شكر وتقدير المملكة المتحدة للقيادة العامة، و دورها الرئيس في تحقيق الأمن ودعم الاستقرار في ليبيا.

وتقدم السفير للمشير خليفة حفتر بالتهنئة بمناسبة حلول العيد العاشر لثورة الكرامة وإنتصارها على الإرهارب والتطرف في ليبيا، بحسب منشورٍ للقيادة العامة للجيش الليبي، عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر مع السفير الايطالي لدى ليبياجانلوكا البيريني، والقنصل العام بالسفارة الايطالية في بنغازي والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية فى هذا الشأن.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، أن القائد العام رحب بالسفير والوفد المرافق له معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى التطور في علاقة حسن الجوار التي تتميز بها ليبيا وإيطاليا.