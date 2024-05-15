المؤسسة الوطنية للنفط تبرم اتفاقية لحفر 17 بئر مياه لعدد من المناطق

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية لحفر 17 بئر مياه في مناطق الهلال النفطي والمنطقتين الوسطى والجنوبية؛ لسد العجز المائي الذي تعاني منه عدة مناطق.

وبحسب بيان المؤسسة يأتي هذا الاتفاق بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، وتعد هذه المرحلة الأولى من الاتفاقية، إذ ستوزع الآبار بواقع “ست آبار في بلديات الهلال النفطي وأربعة في منطقة الواحات وأربعة في المنطقة الجنوبية وثلاثة في المنطقة الوسطى”.

وفي شهر فبراير الماضي أعلن الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، عن افتتاح مشروع 207 آبار مياه في ربوع ليبيا لمواجهة خطر مشكلة المياه التي تعاني منها البلاد، وجرى إنجاز 48 بئرًا في المنطقة الشرقية و76 بئرًا في المنطقة الغربية و37 بئرًا في المنطقة الوسطى و29 بئرًا في الجنوب و17 بئرًا في المنطقة الجنوبية الشرقية، وجميعها بإنتاجية 37 ألف متر مكعب مياه في اليوم.

وتعتبر مشكلة شح المياه، مشكلة إقليمية تهدد دول الشرق الأوسط بحسب تقرير منشور لليونسيف جاء فيه “أن 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين 17 دولة تعاني من «الإجهاد المائي» حول العالم، وهناك نحو 66 مليون شخص في المنطقة يفتقرون إلى الصرف الصحي الأساسي، مرجعا ندرة المياه إلى عدة أسباب منها ارتفاع الطلب على الزراعة وتوسيع الأراضي المروية باستخدام طبقات المياه الجوفية، وهجرة الناس من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، والنمو السكاني، وسوء إدارة المياه، وتدهور البنية التحتية للمياه”.