القرنفل... فوائد جمّة للجسم والأسنان والصحة العقلية

للقرنفل فوائد كثيرة.. فإلى جانب رائحته العطرية، فهو يحتوي على فوائد كثيرة للجسم والأسنان والصحة العقلية

سلط تقريرٌ أعده موقع «onlymyhealth» الطبي الضوء على الفوائد الصحية لمضغ القرنفل وفي هذا المقال سنعدد لكم مجموعة من الفوائد:

تحسين عملية الهضم وتطهير الفم

بحسبِ تقرير موقع «onlymyhealth» يساعد مضغ القرنفل بعد الوجبات في تحسين عملية الهضم وذلك من خلال إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الفم والمعدة؛ لاحتوائه على مركب الأوجينول الذي يخفف الغازات.

تسكين ألم اللثة والأسنان

كما أن القرنفل يساعد على تسكين الألم ويحتوي على فوائد وخصائص مضادة للالتهابات والتورم في الفم والحلق، إلى جانب تخفيفه من شعور الغثيان والقيء لأنه يعمل على تهدئة اضطراب المعدة.

وأشار موقع «onlymyhealth» إلى خصائص القرنفل المقوية للشعر؛ لأنه يحتوي على مضاد للميكروبات والبكتيريا سواء في الشعر أو في الحلق والفم، كما أن القرنفل يحتوي على خصائص تسكن آلام الأسنان واللثة، إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة.

إنقاص الوزن وتنظيم السكر في الدم

كما يساعد القرنفل على تنظيم نسبة السكر في الدم، والمحافظة على مستوياته، إلى جانب تخفيف من مشاعر التوتر ويعطي شعورًا بالاسترخاء وتعزيز الصحة العقلية، فضلاً عن مساعدته لإنقاص الوزن عبر تعزيز هرمونات الشبع، بحسب ما نشرهُ موقع «onlymyhealth»