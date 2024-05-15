الطرابلسي: سنطلق خطة أمنية لتأمين الملاعب والمسابقات الرياضية

اطلقَ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، خطة أمنية تحقق أمن جميع المسابقات الرياضية دون التحيز لأي مدينة أو قبيلة أو نادي رياضي بعينه، على حد تعبيره.

الطرابلسي؛ وفي تصريحاتٍ صحفية حول خطط الوزارة لتأمين مباريات كرة القدم ضمن الدوري الليبي الممتاز؛ شدّد على أهمية لعب الرياضة بشكل إيجابي لا يؤجج الراي العام ويثير الفتن والفوضى بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار الطرابلسي إلى الخطوة والأثار التي وصفا بالسلبية الناجمة عن أعمال الشغب وانعكاسها على سلامة المواطنين وإحداث الأضرار بالممتلكة العامة، لافتًا إلى إمكانية عقد بعض المباريات بحضور الجمهور، دون أن يحدد موعد أو شروط محددة لتلك المباريات.

واعتبرَ الطرابلسي على أن ما حدث في عدة مباريات من أعمال شغب هو امر غير غير مقبول، حسب تعبيره.

بدوره وجّه عصام بوزريبة، وزير الداخلية في الحكومة الليبية؛ بتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للتحقيق في أحداث (الشغب) التي وقعت خلال مباراة نادي الأخضر والأهلي بنغازي في مدينة البيضاء.

بوزريبة؛ عيّن مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة اللواء الشريف قويدر رئيسًا للجنة، وذلك خلال لقائه مدير أمن البيضاء، اللواء خالد البسطه، ومدير فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالبيضاء، العميد أيمن المجعب.

وأمهلّ بوزريبة اللجنة التي شكلها 48 ساعة لتقديم تقريها بالخصوص وتوضيح ملابسات الحادثة.

كما ناقش بوزريبة مع الحضور؛ آخر الاستعدادات لتنفيذ خطة تأمين الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة الكرامة، إذ استعرض المجتمعون الموقف الأمني لجميع الأجهزة والإدارات الأمنية خلال فترة الاحتفالات، وجاهزية أفراد الأمن لفرض الأمن وحفظ الاستقرار في جميع المدن، بحسب الحكومة الليبية.