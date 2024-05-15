الشركة العامة للكهرباء تستورد مواد تشغيلية لمواجهة الذروة الصيفية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول شحنة مواد تشغيلية وكوابل خاصة للمشاريع الاستعجالية، ضمن خطتها لاستعدادات الذروة الصيفية من كل عام.

وأوضحت الشركة في بيانها الحمولة القادمة عبر ميناء طرابلس “إن ميناء طرابلس البحري استقبل 4 محولات و13 حاوية كوابل تضم ملحقات ومواد لتطوير وتحديث مكونات الشبكة وتحسين الجهد بمناطق جنوب العاصمة طرابلس.”

وأكد البيان “أن الشحنة مخصصة للمشاريع الاستعجالية بمحطتي التكبالي والدبلوماسي الجديدتين لتكون جاهزة للدخول على الشبكة قبل الدخول في الذروة الصيفية ضمن خطة تطوير ستشمل جميع مكونات الشبكة على مستوى مناطق البلاد جميعاً دون استثناء.”

حملة صيانة واسعة لمحطات الشركة

وتعمل الشركة على إطلاق حملة صيانة واسعة للحفاظ على استقرار الشبكة في عديد المناطق، إذ تقوم الفرق الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط شرق طرابلس بإصلاح الأعطال الواردة للشركة، إذ قامت بفك قاطع خط الربط جهد 30 ك.ف داخل محطة سي المصري بعد أن تم تأمين المحطة من قبل دائرة التحكم الفرعي بالتنسيق مع مكتب التشغيل الرئيس طرابلس لغرض تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين عن طريق مصادر بديلة إلى حين الإنتهاء من أعمال الصيانة .

وبعد حدوث أعطال في محطة منطقة زناتة، تم تركيب محول بدل معطوب سعة 1000 ك.ف.أ على محطة الفحص الفني بمنطقة زناتة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين بعد أن تم صرفه وبشكل عاجل من مخازن الشركة، ونفذت أعمال الصيانة للأعطال الطارئة بالمحطة من قبل فرقة الميكانيكا بدائرة توزيع الفرناج و بمساندة فرقة الميكانيكا بدائرة توزيع سوق الجمعة بمتابعة دائرة تشغيل سوق الجمعة النواحي الأربعة وتأمين الموقع من قبل مكتب الصيانة السريعة الحرية .

ويأتي ذلك ضمن إجراءات مجلس إدارة الشركة العاجلة بصرف المواد اللازمة لمعالجة المختنقات وتوفير الإحتياجات الخاصة بمكونات الشبكة من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين لاسيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة والضغط على الشبكة العامة للكهرباء.