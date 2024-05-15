السني يشن هجوماً لاذعاً: الجنائية الدولية تفتقر إلى العمل الفعّال

انتقد طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، بشدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومكتبه، بسبب عملهم ونهجهم في التعامل مع الملفين الليبي والفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في غزة، مع انتقادهم لعدم إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد السني في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” على تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أبدى استياءه من عدم رؤية نتائج ملموسة بعد سنوات من التحقيقات والجهود المبذولة، مشيرًا إلى أن الجرائم في ترهونة، على سبيل المثال، لم يتم التعرف على جميع المتورطين فيها، وهو ما يثير شكوكا في مصداقية المحكمة.

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وعلى صعيد غزة، شدد السني على أهمية كشف المتورطين في الجرائم هناك، مع اتهامه المحكمة بالميل إلى التجاهل أو التأخير في إصدار مذكرات القبض على المسؤولين الإسرائيليين، مما يضع مصداقيتها تحت الاختبار.

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وانضم السفير الروسي إلى الانتقادات، مع اتهامه المحكمة بتقديم معلومات مضللة وتجاهل الجرائم التي ارتكبها حلف الناتو في ليبيا، وحمل دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية جرائم الاعتقال وإعادة المهاجرين بشكل قسري إلى ليبيا.

بشكل عام، تشير الانتقادات إلى عدم رضا الدول عن أداء المحكمة الجنائية الدولية ومدى فعاليتها في التعامل مع الجرائم الخطيرة، مما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها وشفافيتها في معالجة هذه القضايا.